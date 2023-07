Industrie-Norm 1917 Wie die Deutschen Ordnung in die Dinge brachten

Was haben ein Feuerlöscher, ein Babyschnuller, ein Blatt Papier und Betreutes Wohnen für Senioren gemeinsam? Diese auf den ersten Blick komplett unterschiedlichen Dinge werden in Deutschland nach klaren Anforderungen, was ihre Eigenschaften angeht, hergestellt oder definiert. Diese Anforderungen sind in der sogenannten DIN-Norm beschrieben.