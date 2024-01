Insolvenz trotz bester Geschäfte Wie geht es weiter mit dem Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe?

Das größte und wichtigste Kaufhaus der Stadt insolvent? Was eigentlich undenkbar erscheint, bestätigte am Montagnachmittag die KaDeWe-Group. Zuvor hatten verschiedene Wirtschaftsmagazine berichtet. Das Paradoxe: Die Pleite kommt in einer Phase bester Geschäfte. Das KaDeWe spricht vom „umsatzstärksten Jahr in der Unternehmensgeschichte“.