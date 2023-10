Tagesspiegel Plus Jährlich 12.000 Euro : Warum das Karstadt-Kaufhaus in Kreuzberg Steuern in Neukölln zahlt

In Folge 35 unserer Kolumne „Aus der Zeit“ über Berlins Wirtschaftsgeschichte geht es um das berühmte Warenhaus am Neuköllner Hermannplatz.