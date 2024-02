Jörg Woltmann verkauft seine Bank Berlins Porzellan-Millionär ordnet sein Lebenswerk

Der Berliner Selfmade-Millionär Jörg Woltmann will seine 1979 gegründete Privatbank, die ABK Allgemeine Beamten Bank, an die Berliner Volksbank verkaufen. Das sagte er dem Tagesspiegel am Dienstagabend. Die Berliner Volksbank bestätigte die Einigung, der Aufsichtsrat habe bereits zugestimmt. Details wolle man am Mittwoch präsentieren, teilte die Volksbank mit. Das Geschäft bedarf noch der Genehmigung der Regulierungsbehörden, was etwa sechs Monate dauern dürfte, aber als Formsache gilt.