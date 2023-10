Kaffeehaus-Kette expandiert in Berlin Prêt à Manger eröffnet fünf neue Filialen

Die Londoner Bio-Kaffeehaus-Kette Prêt à Manger plant, ihre Präsenz in der deutschen Hauptstadt auszubauen. Noch bis Ende des Jahres sollen fünf neue Filialen in der Berliner Innenstadt eröffnet werden. Zuerst öffnen Anfang November zwei neue Standorte in der Friedrichstraße und im ehemaligen Sony Center. Dort soll es neben Kaffee und Tee auch warme Speisen, Sandwiches, Baguettes, Wraps, Salate, Bowls, Desserts und Gebäck geben.

Prêt à Manger wurde im Jahr 1984 in London gegründet. Die bevorstehende Expansion in Berlin ist Teil eines ehrgeizigen Entwicklungsplans in Zusammenarbeit mit der PM Nord GmbH. Neben den ersten beiden Filialen sind Eröffnungen am Leipziger Platz, im Shoppingcenter The Playce am Potsdamer Platz in Mitte und in der Steglitzer Schloßstraße geplant. Insgesamt sollen 100 neue Arbeitsplätze entstehen.

Die PM Nord GmbH ist als Master-Franchisegeberin dafür zuständig, das Geschäftskonzept an den deutschen Markt anzupassen. Das Unternehmen erwarb bereits bestehende Caras-Filialen, die schrittweise in neue Prêt à Manger-Standorte umgewandelt werden. Nicht verkaufte Lebensmittel werden dem Unternehmen zufolge am Ende des Tages an die Berliner Tafel gespendet.