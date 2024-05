Kauf oder Miete? Berliner wünschen sich eigene Immobilie – finden Kauf aber zu teuer

Der Wunsch nach einem Leben im Eigenheim ist groß – aber häufig unerfüllbar. Selbst Bestandsimmobilien, die energetisch erst auf einen aktuellen Stand gebracht werden müssen, sind teuer. Gleichwohl würden 76 Prozent der Menschen in Deutschland lieber in einem eigenen Haus oder einer eigenen Wohnung wohnen. Nur 16 Prozent würden lieber zur Miete wohnen. Das ergab eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie und des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes (ZDB).