Kein Steuergeld für Weihnachtslichter am Ku’damm Unternehmer müssen ihre Rechnungen selbst bezahlen!

Die Senatskanzlei wird in diesem Jahr keine Steuergelder für Weihnachtslichter an Kurfürstendamm und Tauentzienstraße ausgeben. Diese Entscheidung ist richtig. Die Beleuchtung ist eine Marketingmaßnahme, von der Händler und Gastronomen in der unmittelbaren Umgebung profitieren. Diese Unternehmen müssen auch die Rechnung dafür bezahlen.