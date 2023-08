Keine Arbeit, kein Lohn Berliner Getir-Filiale geht das Geld aus

Zwei Elektromopeds stehen vor der Tür des Geschäfts in der Warschauer Straße in Friedrichshain. Drinnen sortieren vier Beschäftigte Waren in Tüten. Viel zu tun gibt es nicht beim Schnelllieferdienst Getir. Noch im vergangenen Jahr sprangen hier in kurzer Folge Kuriere auf Mopeds und Fahrräder, um Lieferungen auszufahren. Doch inzwischen steckt Getir in einer tiefen Krise, das zeigt sich auch in dieser Filiale.