„Kieztage“ gegen die Vermüllung Schöne Sache, aber nicht billig

Vor langer Zeit lief die Sperrmüllsammlung in Berlin ungefähr so ab: Die BSR gab einen Termin bekannt, an dem die Anwohner einer Straße ihren kaputten Fernseher und die aussortierte Schrankwand vor die Tür stellen konnten. Anschließend erschienen Suchtrupps im alten Mercedes, um brauchbares Mobiliar zur Einrichtung der Studenten-WG zu organisieren. Oder Antikhändler, die sich Hoffnung auf entsorgte Lampenschirme, Türbeschläge oder Malereien machten. Den Rest brachten die Profis von der Stadtreinigung auf eine der Müllkippen im Umland.