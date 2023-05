Kitaplätze gegen Geld Firmen machen sich attraktiv für Mitarbeiter

Die Berliner Verkehrsbetriebe suchen dringend Fachkräfte. Um sie zur BVG zu locken, möchte das Unternehmen künftig auch mit Kitaplätzen werben. Die BVG plant sogenannte Belegkitaplätze anzubieten, also Plätze bei einem privaten Träger zu reservieren und dafür zu zahlen. „Im Wettbewerb auf einem angespannten Arbeitnehmermarkt können Belegkitaplätze eines von vielen Angeboten sein, mit denen die Jobs bei der BVG noch attraktiver werden“, erklärt die BVG auf Anfrage.

Das Terrain ist heikel. Wer sich einen Zugriff auf Kitaplätze verschafft, gegen ein monatliches Entgelt, gerät in den Verdacht, sich auf Kosten der Allgemeinheit einen Vorteil zu verschaffen. Schließlich hat jedes Kind Recht auf einen Kitaplatz, unabhängig vom Arbeitsplatz der Eltern.

Der Zugriff auf Kitaplätze gegen Geld ist allerdings legal. Marktführer in Berlin ist die Fröbel gGmbH. „Aktuell kooperieren wir mit 86 Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in Berlin“, sagt Fröbel-Sprecher Michael Kuhl.

4066 Kitaplätze bietet Fröbel in Berlin an, unter anderem für 86 Unternehmen

Fröbel bietet 4066 Betreuungsplätze in seinen Kitas an, knapp ein Fünftel davon sind derzeit von Familien belegt, deren Arbeitgeber einen Kooperationsvertrag mit Fröbel geschlossen haben. Wie viel Geld dafür im Monat fließt, sagt Kuhl nicht.

Vor einem Jahr titelte der „Berliner Kurier“: „Geht’s noch? Berliner Senatsbeamte bekommen Extra-Kitaplätze“. Die Zeitung berichtete über einen Vertrag zwischen Senatskanzlei und Fröbel über zehn Kitaplätze, für die der Senat monatlich 1650 Euro zahlte. Im Juli 2022 lief der Vertrag aus.

Ein Viertel unserer Berliner Einrichtungen wäre ohne das Engagement durch Unternehmen nicht entstanden. Michael Kuhl, Pressesprecher Fröbel gGmbH

„Der Vertrag wurde gekündigt, weil eine bedarfsgerechte Versorgung mit Kita-Plätzen nicht sichergestellt werden konnte und der Aufwand unter diesem Aspekt unverhältnismäßig hoch war“, erklärt die Senatskanzlei.

Die Fröbel-Kitas kooperieren häufig mit Unternehmen. © Sebastian Gabsch PNN/Sebastian Gabsch PNN

Michael Kuhl von Fröbel nennt die Kooperationen mit Unternehmen eine Voraussetzung, um „überhaupt erst in neue Kita-Projekte zu investieren. Insgesamt ein Viertel unserer Berliner Einrichtungen wären ohne das Engagement durch Unternehmen nicht entstanden.“ Die Mietkosten für Kitaräume würden vom Senat nur ganz pauschal erstattet, derzeit mit weniger als fünf Euro pro Quadratmeter, „die tatsächlichen Kosten liegen mittlerweile an einigen Standorten bei 18 Euro pro Quadratmeter“, sagt Kuhl.

Charité kooperiert mit drei Kitas

Auch die Charité in Mitte kooperiert mit dem Kita-Träger, das nennt sich dann „institutionelle Kinderbetreuung“. Angefangen 2017 am Hauptstandort der Uni-Klinik in Mitte, gibt es das Angebot inzwischen an allen drei Charité-Standorten. „Als Beschäftigte der Charité können Sie gern auch schon in der Schwangerschaft einen Besichtigungstermin in unseren Kooperationskitas vereinbaren“, heißt es auf der Internetseite der Klinik.

70 Plätze gibt es in der Fröbel-Charité-Kita in Mitte, aber nicht alle Plätze sind für Klinikangehörige reserviert. Wie viel Geld die Charité für die Kita-Kooperation ausgibt, teilt das Unternehmen nicht mit.

Bayer hat eine Betriebskita

Große Unternehmen wie der Chemiekonzern Bayer, der in Berlin Schering übernommen hatte, leisten sich eine eigene Betriebskita. Mercedes-Benz in Marienfelde finanziert eine „Kita im Auftrag der Mercedes-Benz Group AG“ mit 60 Plätzen. Dort gibt es zweisprachige Bildung, einen besseren Betreuungsschlüssel als in staatlichen Kitas und eine „Bobbycar-Rennstrecke“.

Die Berliner Stadtreinigung finanziert keine Belegplätze, bietet aber eine „Notfallbetreuung“ an, ein Eltern-Kind-Zimmer im Unternehmen und Hilfe bei der Kitaplatzsuche; „Hilfe bei der Durchsetzung von Ansprüchen und bei der wohnortnahen Suche für Beschäftigte“ heißt das bei der BSR.

Im neu errichteten Büroquartier Square 1 der Bauwert AG in Johannisthal ist eine Betriebskita Teil des Konzeptes, doch bislang fehlt offenbar noch die Nachfrage. „Die konkreten Planungen sind noch nicht abgeschlossen“, teilte die Bauwert auf Nachfrage mit.