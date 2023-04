Kleinanzeigen ohne Ebay Das Unternehmen zieht mit neuem Namen nach Charlottenburg um

Auf der Klingel in Charlottenburg steht nur noch Kleinanzeigen. Das Unternehmen Ebay Kleinanzeigen verlegt den Hauptsitz vom südlichen Stadtrand in Dreilinden an den Lietzensee. Und dann verschwindet auch noch der erste Teil des Namens: Aus Ebay Kleinanzeigen wird Kleinanzeigen. Der Mutterkonzern Ebay hatte den Geschäftsbereich Kleinanzeigen vor knapp zwei Jahren an die norwegische Adevinta verkauft. Nun wird die Trennung auch im Namen vollzogen. Mit monatlich mehr als 36 Millionen Nutzerinnen und Nutzern zählt Kleinanzeigen hierzulande zu den gefragtesten Web-Angeboten. Auf dem Portal wird überwiegend Secondhand gehandelt, was für Privatleute kostenlos ist. Gewerbliche Händler zahlen eine Gebühr.