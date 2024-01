Kleine Sünden unter Freunden Ukrainer eröffnen eine spezielle Bar in Berlin-Friedrichshain

Eine grelle Neonröhre an der Wand stellt die provokante Frage: „Sind wir nicht alle Sünder?“ Seit zwei Monaten bietet die Gastrobar „Little Sins“ in der Boxhagener Straße 108 in Friedrichshain ihren Besuchern Meeresfrüchte, Hot Dogs, Bier, Weine und ukrainischen Craft Cider. Die Gründer sind Ukrainer und Deutsche ukrainischer Herkunft.