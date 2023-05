Tagesspiegel Plus Kleingärten, ein Deich oder Gemüse vom Dach : So könnte das neue Quartier am Güterbahnhof Köpenick aussehen

Die finalen Entwürfe für das neue Stadtquartier in Köpenick liegen vor. Die Jury könnte noch am Freitag entscheiden, welcher davon umgesetzt werden soll.