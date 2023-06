Konzern einigt sich mit Betriebsrat Amazon-Logistikzentrum in Brieselang schließt im Juli

Nach langwierigen Gesprächen hat sich Amazon am Freitag mit dem Betriebsrat seines Logistikzentrums im brandenburgischen Brieselang auf die Umstände der Schließung zum 31. Juli geeinigt. Im Kern geht es dabei um die Zahlung von Abfindungen für die einvernehmliche Auflösung der Arbeitsverträge. Der Online-Händler bietet einem Teil der 600 Personen zählenden Belegschaft aber auch Ersatzarbeitsplätze an.

„Berlin-Brandenburg bleibt eine wichtige Region für Amazon, in der wir weiterhin investieren werden, um unsere mehr als 3000 Mitarbeiter:innen und die Gemeinden, in denen sie leben, zu unterstützen“, teilte der US-Konzern am Freitagnachmittag mit.

Im Februar hatte Amazon die Schließung des erst zehn Jahre alten Logistikzentrums bekannt gegeben. Das Gebäude in Brieselang sei zu alt und könne nicht auf den neuesten Stand der Automatisierung gebracht werden, hieß es. Stattdessen werde man in den nächsten drei Jahren hierzulande zwei neue Zentren mit rund 2000 Arbeitsplätzen eröffnen. Dem Vernehmen nach sollen diese in Niedersachsen und Schleswig-Holstein liegen.

Umstrittene Abfindung

Der Betriebsrat in Brieselang war seit Monaten im Gespräch mit Vertretern des Konzerns über einen Sozialplan. Bei der Höhe der Abfindung wollten die Arbeitnehmervertreter den Faktor eins erreichen: ein Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr. Im Gegenzug sollten die Beschäftigten einen Aufhebungsvertrag unterschreiben und auf eine Kündigungsschutzklage verzichten. Für die von der Schließung des Amazon-Fotostudios in Leipzig betroffenen Mitarbeitenden soll das die Formel gewesen sein.

Wir gehen leider davon aus, dass ein Teil der Mitarbeiter Amazon verlassen wird. Amazon in einer Pressemitteilung zur Schließung in Brieselang

Beim Daten- und Development-Service, der in Berlin mit rund 40 Leuten Sprachanalysen für Alexa erledigt hat und auch geschlossen wird, hatte Amazon nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi den Faktor 0,75 angeboten. Wie viel es am Ende in Brieselang geworden ist, wollte ein Konzernsprecher auf Anfrage nicht sagen.

Offene Stellen in Schönefeld

In Berlin und Brandenburg gibt es ein knappes Dutzend selbstständiger Amazon-Gesellschaften. Dazu gehören Verteilzentren in Werder, Hoppegarten, Tegel und Marienfelde mit jeweils 150 bis 250 Beschäftigten sowie ein Sortierzentrum in Schönefeld. In Schönefeld und Werder hat Amazon nach Einschätzung von Verdi jeweils etwa 60 offene Stellen. Wer das Unternehmen verlasse, bekomme neben einer Abfindung „zusätzliche Unterstützung, zum Beispiel eine interne Jobmesse mit Stellenangeboten in der Region“, teilte der Konzern mit.

„Unser Ziel ist es, allen betroffenen Mitarbeiter:innen die Möglichkeit zu bieten, an andere Amazon-Standorte in Deutschland zu wechseln“, hieß es. Man sei sich jedoch bewusst, dass es in der Region Berlin-Brandenburg nur begrenzte Möglichkeiten gebe und „ein Wechsel auch nicht für jeden eine gangbare Option sein wird, weshalb wir leider davon ausgehen, dass ein Teil der Mitarbeiter Amazon verlassen wird“.

Zehn neue Zentren seit 2017

Die Schließung von Brieselang habe dem Unternehmen zufolge keine Auswirkungen auf Kunden und Händler. „Unser Logistiknetzwerk ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen und an unseren neuen Standorten haben wir in fortschrittliche Robotertechnologie investiert“, teilte Amazon mit. Seit 2017 habe der Konzern in Deutschland zehn Standorte mit 9000 Arbeitsplätzen eröffnet: Winsen (Luhe) 2017, Frankenthal 2018, Mönchengladbach 2019, Oelde 2020, Sülzetal 2020, Achim 2021, Gera 2021, Hof-Gattendorf 2022, Helmstedt 2022 und Kaiserslautern 2022.

„Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter:innen und die geschaffenen Arbeitsplätze. Allein im deutschen Logistiknetzwerk beschäftigen wir deutlich mehr als 20.000 festangestellte Kolleg:innen“, teilte Amazon mit. Insgesamt beschäftigt der US-Konzern rund 36.000 Mitarbeitende in Deutschland und mehr als fünf Millionen weltweit.