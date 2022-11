Krankheiten mit Forschungsbedarf Deutsche fürchten Krebs am meisten

Für die Mehrheit der Deutschen ist Krebs die Krankheit, an deren Therapie am dringendsten geforscht werden muss. Das hat eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Berlin Institut of Health in der Charité (BIH) ergeben. 2500 Bundesbürger wurden dafür befragt. 37 Prozent erklärten, am nötigsten fänden sie neue medizinische Therapien für die Therapie von Krebserkrankungen. 17,6 Prozent sahen stattdessen Demenz an der Spitze. 13,2 Prozent nannten psychische Erkrankungen.

