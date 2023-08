Kreuzberger Schellack-Höfe Rückzugsraum für alternative Denker

Es ist für ihn der schönste Hof unter den vielen Höfen, für die er seit Februar verantwortlich ist. Da ist sich Thomas Ostermann sicher. In leuchtend weißem Hemd, Jeans und Sonnenbrille empfängt der Geschäftsführer der Gewerbesiedlungs-Gesellschaft (GSG) seinen Gast zum Rundgang über die Schellack-Höfe am südlichen Rand von Kreuzberg, direkt an der Spree gelegen. So direkt, dass man von den Fenstern aus ins Wasser springen könnte.