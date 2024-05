Krise im Pharma-Unternehmen Warum eine Berliner Medizinerin den Bayer-Konzern retten könnte

Nicht ausgeschlossen, dass dereinst Pharma-Bosse raunen werden, der traditionsreiche Bayer-Konzern sei auch von Iris Kuss gerettet worden. Sicher, nicht von ihr allein, aber ohne Kuss wird es für Bayer absehbar kaum besser. Am Pharma-Standort des Konzerns in Berlin ist sie unverzichtbar.

Iris Kuss, Ende 50, wächst im österreichischen Graz auf. Sie studiert Medizin, arbeitet zunächst in einem örtlichen Krankenhaus als Onkologin. Später forscht Kuss drei Jahre im amerikanischen Pittsburgh. Zurück in Deutschland fängt Kuss in einer Reha in Brandenburg an, 2004 geht sie schließlich zu Bayer.

Die Studien sind aufwendig, denn Prostatakrebs wächst äußerst langsam Iris Kuss, Onkologin bei Bayer

Die Medizinerin managt Arzneimittelstudien. Kuss leitet ein sechsköpfiges Team, das sich um allerlei Fragen und Abläufe kümmern muss. Grob vereinfacht unter anderem darum: Wie viele Probanden werden gebraucht, welche Stellen müssen an der Studie beteiligt sein, wie genau sind die Ergebnisse zu bewerten?

In den vergangenen Jahren geht es Kuss um Heilmittel gegen Prostatakrebs, konkret um Nubeqa. „Die Studien dazu sind aufwendig, denn Prostatakrebs wächst äußerst langsam“, sagt Kuss. „Wir brauchen als Forscher viel Geduld, das Unternehmen einen langen Atem.“

1 Milliarde Euro Jahresumsatz soll Nubeqa erzielen

Nubeqa ist seit 2019 in Europa zugelassen, für bestimmte Prostatakrebs-Patienten wird es längst als Standardmittel eingesetzt. Nun erforscht Kuss, ob Nubeqa auch in anderen Fällen verabreicht werden kann – also, ob es für weitere Patienten einen höheren Nutzen als die bislang üblichen Krebsmittel hat. Ohne diesen Zusatznutzen bezahlen die Krankenkassen ein neues Präparat nicht.

Neues Blockbuster-Medikament?

Der Bayer-Vorstand traut Nubeqa bald Milliardenumsätze zu. Kürzlich kündigte Bayer-Pharma-Chef Stefan Oelrich an, Nubeqa sei auf dem Weg zum „Blockbuster“, erreiche also absehbar die Eine-Milliarden-Euro-Jahresumsatz-Marke. Und Bayer braucht dringend Erfolge.

Der Umsatz mit dem Medikament war schon von 466 Millionen Euro im Jahr 2022 auf 869 Millionen Euro vergangenes Jahr gestiegen. Das Krebspräparat liegt inzwischen auf Platz vier der stärksten Pharma-Produkte des Leverkusener Konzerns.

In Bayers Onkologie-Strategie ist Iris Kuss der entscheidende Faktor. Sie begleitet Nubeqa von Anfang an: 2014 beginnt sie mit der ersten Prostata-Studie. Damals forscht Kuss an Patienten, die schon eine Anti-Hormon-Therapie absolvierten. Für diese Fälle ist das Mittel seit 2019 auf dem Markt. Ihre zweite Nubeqa-Studie dreht sich schließlich um Patienten mit Metastasen, die das Mittel zusätzlich zu einer Chemotherapie erhalten. Die Zulassung des Medikaments für solche Fälle erfolgt 2022.

Bayer erwartet in 2024 noch Minus

In einer dritten Studie geht es derzeit um Patienten, die ebenfalls unter Metastasen leiden, aber keine Chemotherapie machen. Wirkt Nubeqa auch bei diesen Betroffenen ausreichend zuverlässig, könnte es Zehntausenden neuen Patienten weltweit helfen.

In Vorbereitung ist zudem eine vierte Nubeqa-Studie, die bis 2028 laufen soll: Dabei will Kuss erforschen, wie das Präparat auf Patienten im Anfangsstadium wirkt, also Prostatakrebs-Betroffene, die bislang weder für Chemo- noch Anti-Hormon-Therapie infrage kommen. Jedes Jahr wird bei mehr als einer Million Männern weltweit Prostatakrebs diagnostiziert.

Bayer erlebte größten Kurssturz ihrer Geschichte

Nubeqa könnte sich also als lukrativ herausstellen. Für Bayer eine Hoffnung, denn die Aktiengesellschaft erlebte im vergangenen November den größten Kurzsturz ihrer Geschichte, als sie ein kostenintensives Forschungsprojekt abbrechen musste: Asundexian ist ein potenzielles Mittel zur Vorbeugung von Schlaganfällen, stellte sich erst in den letzten Studien als zu wirkungslos heraus.

Weniger Hierarchien im Konzern

Der Flop des Medikaments erschütterte den Konzern. Auch für dieses Jahr rechnet die Bayer-Spitze mit einem Rückgang des operativen Gewinns, zumal es in den USA immer noch Rechtsstreit um die Folgen des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat gibt.

Bayer-Chef Bill Anderson kündigte vergangenen Herbst eine Reform an: Im Konzern solle es weniger Hierarchien geben, de facto also Stellenabbau: Aus bis zu zwölf Ebenen zwischen dem Vorstand und den Kunden sollen maximal sechs Ebenen werden.

Mit dem neuen Modell will die Bayer-Spitze ab 2026 jährlich zwei Milliarden Euro sparen. Wie viele der circa 22.000 Beschäftigten in Deutschland betroffen sein werden, ist unklar. Iris Kuss ist sicher nicht dabei.