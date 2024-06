Künftige Bebauung am Checkpoint Charlie Investor scheut öffentliche Debatte

Nach der wiederholten Kritik des Berliner Baukollegiums an den Plänen des Investors für das Westgrundstück am Checkpoint Charlie lehnt dieser eine weitere Beratung in dem Gremium ab. Das geht aus der noch unveröffentlichten Antwort der Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt (parteilos, für SPD) auf eine schriftliche Anfrage der Grünen-Abgeordneten Daniela Billig und Julian Schwarze hervor, die dem Tagesspiegel vorliegt.