Künstliche Intelligenz für die Klimaresilienz Wie eine Französin Berlins Wasserversorgung sichert

Die Stadt Berlin wächst, aber der Verbrauch an Trinkwasser stagniert – ein Indiz für die zunehmende Wertschätzung der lebenswichtigen Ressource. Nach mehreren Dürrejahren ist das Thema Wasserknappheit in den Köpfen der Verbraucher angekommen. Das war nicht immer so, erinnert sich Pascale Rouault, die neue Chefin des Kompetenzzentrums Wasser Berlin.