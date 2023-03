Ledershuhe nach Maß Shoepassion stellt Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung

Die Gründer des 2010 gegründeten Unternehmens Shoepassion aus Berlin wollen den exklusiven Markt für maßgeschneiderte Lederschuhe für breitere Kundenschichten öffnen – durch technologisch anspruchsvolle Fußvermessung und Automatisierung. Doch die Gewinne stellten sich offenbar nicht so schnell ein, wie erhofft. Nun hat die Shoepassion GmbH beim Amtsgericht Charlottenburg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt.

Das Gericht habe diesem entsprochen und die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet, teilte das Unternehmen mit. Durch die gerichtliche Anordnung bleibt die Leitung des Unternehmens in den Händen der Geschäftsführung, die ab sofort von dem sanierungserfahrenen Rechtsanwalt Andreas Budnik von der überregional tätigen Kanzlei AndresPartner unterstützt wird. Bei ihrem Vorhaben wird das Unternehmen auch durch den gerichtlich bestellten vorläufigen Sachwalter, Rechtsanwalt Friedemann Schade, begleitet. Dessen Aufgabe ist es, das Unternehmen im gesamten Verfahren zu überwachen und die Interessen aller Gläubiger zu wahren.

„Die Krisen der vergangenen Jahre gingen auch an der Shoepassion GmbH nicht spurlos vorüber. Der massive Umsatzeinbruch infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 belastete unsere Liquidität stark“, sagt Geschäftsführer Björn Henning. Infolgedessen setzte sich der Wandel der Mode in Richtung Home-Office durch, der das Kernprodukt des Unternehmens – den hochwertigen, klassischen Lederschuh „Made in EU“ – zunehmend unter Druck setzte.

Die Shoepassion GmbH beschäftigt 67 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Anstelle ihrer Löhne und Gehälter erhalten sie für drei Monate Insolvenzgeld von der Agentur für Arbeit.

