Leere Schaufenster überall : Berlins Kaufhäuser und Shoppingmalls kämpfen ums Überleben

Kaufhäuser rutschen in die Insolvenz, in den Einkaufszentren stehen Flächen leer. Wie geht es weiter für den Einzelhandel in der Hauptstadt? Diese Frage diskutieren Experten am Dienstag.