Leerstand trotz Wohnungsnot in Berlin Liegt es an den teuren Mieten im Neuköllner Hochhaus?

Tausende Menschen in Berlin suchen eine Wohnung, und trotzdem steht in diesem Neuköllner Hochhaus etwa die Hälfte leer: Es geht um das Haus Ruth im Wohnpark St. Marien, ein Neubau gerade außerhalb des S-Bahnrings, in der Nähe des Tempelhofer Feldes. 21 Stockwerke ragt es in die Höhe. 38 der 72 Wohnungen haben aktuell noch keinen Mieter, so zeigt es die Website der petruswerk Katholische Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH an, die das Gebäude errichtet hat und nun der Vermieter ist.