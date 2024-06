Litauens Hauptstadt wird zur grünen Smart City Was Berlin von Vilnius für die Energiewende lernen kann

Der Bus fährt so leise an, dass er kaum zu hören ist. Zwei lange Stangen ragen aus seinem Dach. Es sind Stromabnehmer, deren oberes Ende mit Oberleitungen verbunden ist. Die Trolleybusse in der litauischen Hauptstadt Vilnius fahren mit Elektromotoren, beziehen ihre Energie jedoch nicht aus einer Batterie, sondern wie Straßenbahnen aus Leitungsnetzen. Eigentlich sind sie ein Relikt der Sowjetunion, doch heute erleichtern sie der Stadt die Energiewende.