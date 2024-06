Machtkampf bei Mister Spex Aktivistische Aktionäre nehmen Berliner Online-Optiker ins Visier

Der Berliner Online-Optiker Mister Spex steht unter Druck: Aktivistische Aktionäre wollen die Hauptversammlung am Freitag nutzen, um die Geschäftsführung zu einem Strategiewechsel zu zwingen. Mehreren Führungskräften werfen sie angebliche Interessenkonflikte und zu hohe Bonuszahlungen vor. Die Geschäftsführung widerspricht.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Als aktivistische Aktionäre bezeichnet man Anleger, die Anteile an Unternehmen mit dem Vorhaben kaufen, die Geschicke der Firma aktiv mitzugestalten. Ihr Ziel ist es, durch strategische Einflussnahme auf das Management, die Unternehmenspolitik so zu verändern, dass der Wert ihrer Beteiligung steigt.

Sonderprüfung gefordert

Im Fall Mister Spex tritt der Investor Sascha Magsamen aus Frankfurt am Main als lautester Sprecher einer Gruppe von Aktionären auf, die gemeinsam etwa ein Viertel der Anteile am Unternehmen halten. Magsamen fordert unter anderem eine Sonderprüfung durch einen externen Wirtschaftsprüfer. Den Mister-Spex-Vorständen Dirk Graber und Mirko Caspar wirft Magsamen vor, sie hätten sich Boni in Höhe von jeweils 22.000 Euro ausgezahlt, die nur „aufgrund einer konstruierten Zielerreichung“ gewährt worden seien.

Dirk Graber ist einer der Gründer des Online-Optikers Mister Spex. © Mister Spex / Stephan Röhl

Des Weiteren gebe es einen Interessenkonflikt im Aufsichtsrat, behautet Magsamen: Nicole Srock Stanley habe für Ihre Aufsichtsratstätigkeit im vergangenen Jahr 40.000 Euro erhalten. Gleichzeitig habe sie Verträge mit einer Markenagentur abgeschlossen, deren geschäftsführende Gesellschafterin sie selbst sei. Magsamen fordert ihren Rücktritt.

Attacke im Netz

Doch damit ist der Investor noch nicht am Ende. Sein Unternehmen, die Private Values Media AG, betreibt eine Website, die ausschließlich kritische Artikel über Mister Spex enthält. Dort heißt es: „Der Geschäftsbericht 2023 offenbart, dass Mister Spex kein profitables Geschäftsmodell hat. Im Gegenteil. Es scheint, dass hier seit Jahren konsequente Kapitalvernichtung praktiziert wird, bis das Geld aus dem Börsengang verbrannt ist. Und nichts deutet darauf hin, dass jemand gegensteuert.“

An anderer Stelle wird behauptet, die Mietbelastung für 68 deutsche Läden liege bei 375.000 Euro Mietbelastung pro Einzelgeschäft. „Um die Mietkosten zu decken, muss ein durchschnittlicher Store 750.000 Euro Umsatz (bei 50 Prozent Rohertrag) erwirtschaften.“ Das sei nicht zu schaffen, daher müsse das Filialnetz verkleinert werden. Wer diese Artikel geschrieben hat, ist nicht erkennbar. Illustriert sind sie mit düsteren Bildern, die offenbar mittels Künstlicher Intelligenz erstellt wurden.

Bei der Hauptversammlung möchte Sascha Magsamen sich selbst sowie den Wiesbadener Unternehmer Dominik Benner in den Aufsichtsrat wählen lassen. Benner führt die Platform Group AG, die in diverse Handelsunternehmen investiert ist. Vor einigen Monaten übernahm die Platform Group den Modehändler Fashionette.

Mister Spex betreibt Filialen in vielen deutschen Städten, unter anderem diese im Berliner Einkaufszentrum Alexa. Die Aktivisten halten sie für zu teuer. © PR / Mister Spex

Die angegriffene Geschäftsführung von Mister Spex gibt sich betont gelassen. Kritik zu äußern und Anträge einzubringen sei „das gute Recht der Anteilsinhaber“, sagt der Vorstand Dirk Graber. Er sei sich sicher, dass die Aktivisten bei der Hauptversammlung keine Mehrheiten bekommen werden. Der ebenfalls kritisierte Mirko Caspar hat den Vorstand bereits zum Jahreswechsel verlassen.

Die Behauptung, hier sei pflichtwidrig manipuliert worden, weisen wir aufs Schärfste zurück. Sprecher von Mister Spex

Die Geschäftsführung werde „allen Aktionären in der Hauptversammlung selbstverständlich auf alle Fragen antworten“, teilt ein Sprecher mit. Alle Boni seien ordentlich und transparent berechnet worden. „Die pauschale Behauptung des Herrn Magsamen, hier sei pflichtwidrig manipuliert worden, entbehrt jeder Grundlage, und das weisen wir auch aufs Schärfste zurück.“ Auch bei der Beauftragung der Markenagentur habe es keinen Interessenkonflikt gegeben.

Das Geschäftsmodell von Mister Spex sei vor dem Börsengang „auf konsequentes Wachstum ausgerichtet“ gewesen. Die Rahmenbedingungen im Handel hätten sich jedoch geändert. „Aktuell geht es um Kostendisziplin.“ Und da sei Mister Spex erfolgreich: Das Defizit sei von 46 Millionen Euro im Jahr 2022 auf 17 Millionen Euro in 2023 reduziert worden. „Darüber hinaus sind wir mit liquiden Finanzmitteln von über 100 Millionen Euro ausgestattet, um unser weiteres Wachstum zu finanzieren.“