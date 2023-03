Machtspiele am Berliner Molkenmarkt So stellt der Senat mögliche Kritiker kalt

Wer in Berlins Rotem Rathaus regiert, kann mit einem Blick aus dem Fenster gut beobachten, wie es weitergeht bei dem vielleicht umstrittensten Stadtentwicklungsprojekt der Hauptstadt. 2016 hatte der damalige Senat beschlossen, Berlins ältesten Platz, erstmals angelegt im 13. Jahrhundert, neu zu gestalten. Die Straßenführungen sind seit wenigen Wochen verändert. Was fehlt, ist die Bebauung des Areals an der Südost-Flanke des Rathauses in Berlins historischer Mitte.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden