Manifesto sucht Kleinanleger Food Hub plant weiteren Standort in Berlin

Der Food-Hub Manifesto, der im Einkaufszentrum „The Playce“ am Potsdamer Platz sitzt, will expandieren – und sucht Kleininvestoren. Der Gründer Martin Barry schreibt im Karriere-Netzwerk LinkedIn: „Wir sind dabei, einen super ikonischen Standort in Dublin und eine neue hippe Location in Berlin zu eröffnen.“

Über die Plattform Wefunder sucht er nach Geldgebern dafür. Privatpersonen können mit Beträgen ab 100 Euro einsteigen. In den Vereinigten Staaten ist die Firma seit 2012 aktiv. Nach eigenen Angaben hat sie bereits über 3000 Start-ups unterstützt. Seit Jahresanfang ist der Service auch in der Europäischen Union zugelassen.

Wer die Expansion von Manifesto unterstützen möchte, kann sich über ein Online-Formular bewerben. Neben langfristiger Rendite werden spezielle „Vergünstigungen“ versprochen wie lebenslange Rabatte auf Speisen oder „Erstzugang zu neuen Cocktails“. Investitionen in Unternehmen sind allerdings riskant. Die Wefunder-Website vergleicht sie mit „Lotterielosen“ und mahnt: „Investieren Sie nie mehr als Sie sich leisten können, zu verlieren.“