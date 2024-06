„Mary Jane“ unterm Berliner Funkturm Zwischen Business und Kiffer-Romantik auf der Cannabis-Messe

Kaum hat man das Gelände der Messe Berlin betreten, schallt es einem schon entgegen: „Cannabis ab 3 Euro!“, rufen Menschen in weißen Kitteln. Sie verteilen Flyer im Look eines Arztrezeptes, auf den „Selbstzahler Peter Schlaflos“ ausgestellt, wohnhaft in „Grasleben“. Die Werbeaktion einer Online-Datenbank für medizinisches Cannabis fängt einen zu Beginn der Cannabismesse „Mary Jane“ direkt am Eingang ab.