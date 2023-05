Mehr berufliche Selbstständigkeit Giffey will Hürden für Berlins Start-up-Stipendium und Meisterbrief abbauen

Berlins neue Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) hat eine Reform der Wege in die berufliche Selbstständigkeit in der führenden deutschen Start-up-Metropole angekündigt. „Bei den Start-up-Stipendien und der freien Gründungsförderung wünsche ich mir, dass wir uns noch stärker auf die Förderung von Frauen konzentrieren“, sagte Giffey dem Tagesspiegel. „Talent und Begabung können nicht so unterschiedlich verteilt sein, dass derzeit nur ein Fünftel aller Start-ups von Frauen gegründet werden.“ Daher müsse man da einen klaren Fokus setzen. Berlin solle eine „Stadt der Frauen sein, auch in der Wirtschaft“.