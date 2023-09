Mehr Cannabis auf Rezept Berliner Hersteller Cantourage ist entspannt am wachsenden Markt

Nur der Anfang war berauschend. Im vergangenen November kam die Aktie des Berliner Cannabis-Anbieters Cantourage zu einem Preis von 6,48 Euro an die Börse. Dann pushte die Nachfrage den Kurs am ersten Handelstag auf knapp 20 Euro. Die Anleger setzten ihr Geld auch auf das Vorhaben der Ampel-Regierung, die sich im Koalitionsvertrag festgelegt hatte: „Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein.“