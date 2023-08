Mein erster Job Staubige Aktenordner in der Buchhandlung ausgeheftet

Das Alltagsleben in unserer Familie war schon immer geprägt von der Arbeit und dem gemeinsamen Miteinander. Unser Vater war nicht nur Buchhändler, sondern auch Tischler, Elektriker, Klempner. Alles baute er selber, Regale, praktische Bücherrollkarren, Lüftungssysteme für die Büchergalerie oder ganze Messestände. Jeden Sonntag hieß es daher für uns „Kinder, ihr müsst mitkommen zum Halten“, so als wären wir lebende Schraubzwingen.

Irgendwann im Teenageralter konnten wir diese familiären Dienstleistungen dann als Job bezeichnen. Sie wurden entlohnt mit drei bis fünf DM und eventuell einer Staubzulage für tagelanges Ausheften alter staubiger Aktenordner. Diese wurden anschließend gereinigt und zur Wiederverwendung vorbereitet.

Zur Person

Regine Kiepert, 65, ist Inhaberin der Reisebuchhandlung Schropp Land & Karte in Charlottenburg. Sie ist die Tochter des bekannten Berliner Buchhändlers Robert Kiepert. Mit 21 übernahm sie die Firma. Zuvor hatte sie Geografie studiert und für ihre Diplomarbeit in einem Dorf in Pakistan recherchiert.

Schropp Land & Karte ist eine der ältesten Buchhandlungen Berlins. Sie wurde im April 1742 gegründet. Nach vielen Jahren in der Hardenbergstraße in Charlottenburg war der Mietvertrag nicht verlängert worden, Regine Kiepert musste mitten in der Pandemie umziehen und fand eine neue Bleibe für den Laden in der nahe gelegenen Knesebeckstraße.