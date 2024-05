Mein guter Rat Wenn Liegen per Handtuch reserviert werden

Bekanntlich erzeugt kein Ding auf Erden einen solchen Druck auf die menschliche Seele wie das Nichts, so heißt es in Stefan Zweigs Schachnovelle. Genau dieses Nichts scheinen jedoch jene zu suchen, die sich in einem Berliner Spa oder am Hotelpool auf einer Liege niederlassen, um einfach nur zu entspannen und sich zu erholen. Wie ärgerlich kann es dann sein, wenn der Lieblingsplatz besetzt ist – und zwar von einem Handtuch, stundenlang.

Gilt das gleich für mehrere Liegen, ist der Ärger natürlich umso größer. Die schlechte Nachricht lautet: Leider haben Sie keinen Rechtsanspruch auf einen jederzeit verfügbaren Liegeplatz. Es gelten das Hausrecht sowie die aufgestellten Nutzungs- und Verhaltensregeln. Meistens wird durch Aushänge darauf aufmerksam gemacht, dass keine Liegen reserviert werden dürfen. Daran sollten sich alle Gäste halten.

Laut einem Urteil des Amtsgerichtes Hannover muss die Anzahl der Liegen in einem angemessenen Verhältnis zur Hotelauslastung stehen. Dörte Elß, Chefin der Verbraucherzentrale Berlin

Wenn Sie bemerken, dass eine Liege sehr lange unbesetzt bleibt, müssen Sie das Handtuch nicht liegen lassen, sollten aber auch nicht eigenmächtig handeln. Die beste Lösung ist es in so einem Fall, sich an das Personal zu wenden. Bitten Sie darum, dass es die Liege freiräumt oder bieten Sie an, es selbst zu tun, wenn Ihnen ein Platz zum Deponieren der persönlichen Gegenstände des jeweiligen Gastes genannt wird.

Reservieren Urlauber Liegen am Pool und nutzen sie dann für längere Zeit nicht, kann übrigens ein Reisemangel vorliegen, wenn Hotelleitung oder Veranstalter sich nach entsprechenden Beschwerden nicht darum kümmern. Laut einem Urteil des Amtsgerichtes Hannover muss die Anzahl der Liegen in einem angemessenen Verhältnis zur Hotelauslastung stehen. Sind diese wegen der Reservierung mit Handtüchern nicht wirklich nutzbar, ist der Reiseveranstalter dazu verpflichtet einzuschreiten. Finden Sie also einfach keine freie Liege, werfen Sie nicht gleich das Handtuch, sondern legen Sie es nach Rücksprache mit dem Personal einfach beiseite.

Die Kolumne „Mein guter Rat“ erscheint in der Regel mittwochs. Bedingt durch den Feiertag einen Tag später.