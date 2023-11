„Meistens ist es Ahnungslosigkeit“ Warum Zauneidechsen immer wieder zu Verzögerungen beim Bauen führen

Herr Hauck, muss es immer zu Verzögerung beim Bau führen, wenn geschützte Tiere auf einem Baugrundstück gefunden werden?

Das ist natürlich kein Automatismus. Wenn geschützte Arten auf einem Baugrundstück gefunden werden, dann müssen bestimmte Maßnahmen ergriffen werden. Wenn man das von Anfang in die Planung miteinbezieht und gleich zu Anfang eine artenschutzfachliche Beurteilung in Auftrag gibt, um herauszufinden, welche Tiere da eigentlich leben, dann kann man diese Maßnahmen so durchführen, dass es zu keiner Verzögerung kommt.