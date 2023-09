Mentale Gesundheit in Unternehmen Berliner Start-up Likeminded übernimmt Wettbewerber

Das Berliner Start-up Likeminded, das sich auf mentale Gesundheit am Arbeitsplatz spezialisiert hat, übernimmt den Wettbewerber Whylab. Das Angebot von Likeminded richtet sich an Geschäftskunden. Die Plattform des Unternehmens soll Mitarbeitenden psychologische Unterstützungsformate zugänglich machen. Wie berichtet, hatte das 2020 gegründete Start-up in einer Finanzierungsrunde kürzlich 5,9 Millionen Euro einsammeln können.

Whylab sitz ebenfalls Berlin, wurde 2021 gegründet und betreibt eine digitale Plattform im mentalen Gesundheitsbereich. Das Jungunternehmen ist nach eigenen Angaben spezialisiert auf „Gruppenformate und intelligentes Peer-Coaching“. Ratsuchende werden in Gruppen zusammengebracht mit Menschen, die ähnliche Herausforderungen haben, um sich gegenseitig unterstützen zu können. Außerdem bieten professionelle Coaches ihre Hilfe und Beratung an.

Vorbeugen statt heilen

Das Start-up war 2020 zuerst mit einem auf Endverbraucher:innen ausgerichteten Geschäftsmodell gestartet. Doch schon im ersten Jahr wurde das Angebot auf Dienstleistungen für Unternehmen umgestellt.

Die Plattformangebote sind auf Mitarbeitende zugeschnitten, die noch kein psychisches Leiden haben, das klinisch behandelt werden müsste, aber ihre Gesundheit oder Leistungsfähigkeit steigern wollen. Schwere Fälle werden an Psychotherapeut:innen in der Regelversorgung weitergeleitet. Zu den Geschäftskunden gehören zum Beispiel der Outdoor-Kleidungshersteller Jack Wolfskin, die Strategieberatung Oliver Wyman und der Logistik-Dienstleister Sennder.