Mietshaus im Berliner Hansaviertel Wenn Eigenbedarf zum Instrument wird

Der Vermieter hat Eigenbedarf, möchte selbst in die Wohnung einziehen: Immer mehr Wohnungen in Berlin werden in den vergangenen Jahren mit dieser Begründung gekündigt. Und immer wieder werden Fälle bekannt, in denen der Eigenbedarf des Vermieters nur vorgeschoben wirkt: Sei es, dass er die Wohnung nach vollzogenem Auszug teurer wiedervermieten will, statt tatsächlich selbst einzuziehen, oder dass ihm die Mieter wegen Forderungen etwa nach Einhaltung der Mietpreisbremse auf die Nerven gehen und er sie lieber einfach los ist.