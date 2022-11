Millionenprojekt in der Siemensstadt Der Umbau des Projekts „Luxwerk“ beginnt

Berlin hat immer noch enorme Flächenpotenziale. Überall drückt der Bedarf an Wohnraum, aber nicht überall werden Flächen zu Wohngebieten umgenutzt. In Siemensstadt nördlich der Nonnendammallee wird der Versuch gewagt, industrielle Produktion mit Flächen für Büros und Wohnen zu vereinen. Weiter westlich, gen Spandau hin, liegt auf der anderen Straßenseite das Osram-Gelände, von außen eher unscheinbar. Dort aber soll in den kommenden Jahren ein Konversionsprojekt eigener Art verwirklicht werden: von Gewerbe zu Gewerbe.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden