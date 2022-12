Mit Rohrzange und Tablet IT-Basiswissen ist wichtig für alle Branchen und Beschäftigte

Man kann es nicht oft genug sagen: Sie fehlen! Es mangelt an 137.000 IT-Fachkräften. „Betrifft mich nicht, habe mit der Computerbranche nichts am Hut“? Wer als Beschäftigte oder Unternehmer so denkt, hat den Schuss leider so gar nicht gehört.

Denn unter IT immer noch Nerds, die in dunklen Zimmern vor ihren Rechnern programmieren, zu verstehen und diese klischeehaften Bilder zu reproduzieren, ist nicht nur langweilig, sondern auch weltfremd. IT-Ressourcen werden immer wichtiger – nahezu in allen Bereichen.

Bis 2025 werden weltweit 85 Millionen Jobs verdrängt

Bereits vor zwei Jahren hat das Weltwirtschaftsforum die düstere Studie veröffentlicht, wonach bis 2025 durch die Digitalisierung und Automatisierung weltweit 85 Millionen Arbeitsplätze verdrängt werden – und gleichzeitig 97 Millionen neue Digitaljobs entstehen. Die Digitalisierung ist längst in die Werkstätten eingezogen: Kfz-Mechanikerinnen schrauben nicht mehr am Motor herum – Fahrzeuge hängen an digitalen Diagnosegeräten, Kundentermine, Rechnungsbuchungen – alles läuft digital. Heizungsspezialisten kommen nicht mit der Rohrzange, sondern auch mit dem Tablet vorbei.

Umso wichtiger sind „niedrigschwellige“ Angebote: Sowohl für Berufseinsteiger als auch für Leute, die schon Jahrzehnte in ihrem Job sind, aber merken, dass sie immer mehr digitale Fähigkeiten brauchen. Dass die Networking Academy ihre Kurse mit vielen Bildungspartnern – von Berufsschulen, dem Lette-Verein bis zur Bundeswehrfachschule – kostenlos anbietet, ist eine sinnvolle Chance. Zusatzqualifikationen sind ein wichtiges Sprungbrett in den Arbeitsmarkt. Geflüchtete haben es meist schwerer als andere. Nicht anerkannte Abschlüsse, fehlende Sprachkenntnisse sind nur einige Themen.

Die Akademie bietet die Kurse in allen gängigen Sprachen kostenlos an. In Deutschland ist der Frauenanteil in IT-Berufen traditionell gering. So liegt auch der Anteil der Kursnutzerinnen an Berufsschulen in Berlin und Brandenburg nur bei acht Prozent, leicht unter dem Bundesdurchschnitt. Ganz anders sieht es an der ReDI School aus. Hier sind 35 Prozent aller Teilnehmerinnen weiblich. Gezielte Kurse für Frauen erhöhen die Attraktivität zusätzlich.

