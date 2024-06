Mit TikTok eine Ausbildung suchen Über diese App kann man sich in wenigen Klicks bewerben

Ein junger Mann in blauer Krankenhauskleidung mit Ansteckmikrofon am Kragen spricht in die Kamera: „Wir als Pflegefachkräfte kümmern uns nicht nur um die Mobilisation und die Körperpflege, sondern auch um medizinische Tätigkeiten“, erklärt er, „sprich die Infusionstherapie, Injektionen oder die Wundversorgung“, nun ist eine Nadel im Bild zu sehen. Er spricht dynamisch, das Video ist schnell geschnitten. Wie ein TikTok-Video. Und genauso soll es sein. Das Video gibt es in der neuen App Jobflow. Deren Claim: TikTok für die Ausbildungsplatzsuche.