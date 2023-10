Modehändler in Insolvenz Hallhuber schließt Filialen – auch in Berlin

Die insolvente Modehandelskette Hallhuber könnte Medienberichten zufolge ihre Filialen bis Ende Oktober schließen. In Berlin sind Geschäfte unter anderem in der Mall of Berlin und am Kurfürstendamm betroffen.

Wie die „Immobilien-Zeitung“ berichtet, kündigte die Münchner Zentrale der Handelskette bereits alle bestehenden Mietverträge für 130 Ladengeschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Monatsende.

Seit Jahren in der Krise

Dem „Focus“ zufolge sollen sich die „die geplanten Schritte zur Auflösung des Unternehmens bereits in einem fortgeschrittenen Stadium“ befinden. Ein Sprecher teilte dem Medium jedoch auch mit, dass noch mit möglichen Investoren verhandelt werde, also eine kleine Chance auf Rettung bestehe.

Hallhuber hatte bereits im Mai ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angemeldet, der Webshop wurde geschlossen. Zur Begründung verwies die Geschäftsfürhung auf „massive Umsatzeinbußen“.

Nicht zum ersten Mal befindet sich das Unternehmen mit einer existenziellen Krise. Schon 2020 war Hallhuber aufgrund der Corona-Lockdowns in Schieflage geraten und hatte ein sogenanntes Schutzschirm-Insolvenzverfahren beantragen müssen.