Tagesspiegel Plus Müll als „klimafreundliche Energiequelle“ : Berliner Abfälle sollen effizienter verheizt werden

Die Berliner Stadtreinigung will ihr Müllheizkraftwerk in Ruhleben weiter aufrüsten, obwohl in diesem Jahr erstmals CO₂-Abgaben in Millionenhöhe gezahlt werden müssen. Doch die erzeugte Energie bringt deutlich mehr Geld ein.