© imago images/Stefan Zeitz/stefan zeitz via www.imago-images.de

Tagesspiegel Plus Exklusiv 1600 Mietwagen aus dem Verkehr gezogen : So haben sich Preise und Wartezeiten bei Uber und Bolt in Berlin verändert

Bis April konnte man Hunderte Fahrzeuge ohne Lizenz bestellen. Nachdem der Betrug öffentlich wurde, mussten die Plattformen diese Fahrzeuge von ihren Apps entfernen. Fällt das auf?