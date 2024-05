Nach Entlassungen beim Lieferdienst in Berlin Veganz-Gründer wirbt um ehemalige Getir-Mitarbeiter

Das Berliner Unternehmen Veganz wirbt um entlassene Getir-Beschäftigte. Das schrieb der Gründer Jan Bedrack am Montag im sozialen Netzwerk LinkedIn. Getir zieht sich aus Deutschland zurück und entlässt etwa 1400 Menschen, die meisten davon in Berlin.

Veganz betreibt am südlichen Stadtrand von Berlin, in Ludwigsfelde, zwei Produktionsstätten und seine Zentrale. Dort werden laut Bredrack Beschäftigte in mehreren Bereichen gesucht.

Hafermilch aus dem 3D-Drucker

Veganz wurde 2011 als vegane Supermarktkette gegründet, musste aber ab 2017 alle Filialen schließen. Bedrack konzentrierte sich seither auf die Entwicklung und Herstellung eigener Produkte.

Der Lieferdienst Getir musste bei der Agentur für Arbeit Massenentlassungen anzeigen. Das betrifft etwa 1400 Beschäftigte. © IMAGO/Michael Gstettenbauer/IMAGO/Michael Gstettenbauer

Inzwischen setzt seine Firma vor allem auf „Mililk“, ein Milchersatzkonzentrat aus Hafer, das mittels 3D-Drucker hergestellt wird. Das Produkt wird unter anderem in Rewe- und Penny-Märkten als Eigenmarke vertrieben.

Bedrack schrieb nun: „Unsere Mililk-Drucker laufen auf Hochtouren und wir suchen hier aktuell fleißige Mitarbeiter:innen im flexiblen Dreischichtsystem.“

Vor dem Angebot hatte Ben Hulme, ein ehemaliger Getir-Manager, die Beschäftigten in einem eigenen LinkedIn-Post gelobt. Dass diese „hochtalentierten Menschen in Kürze dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen werden“, sei für Personalvermittler eine „sehr aufregende Nachricht.“