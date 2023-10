Nach Übernahme durch Knuspr Online-Supermarkt Bringmeister entlässt 70 Mitarbeiter in Berlin

Der Online-Supermarkt Bringmeister entlässt 70 seiner Mitarbeitenden in der Berliner Zentrale. Das bestätigte ein Pressesprecher des tschechischen Online-Supermarkts Knuspr dem Tagesspiegel. Knuspr hatte vor einem Monat den Konkurrenten Bringmeister übernommen. Betroffen seien Verwaltungsmitarbeitende in der bisherigen Bringmeister-Zentrale, nicht jedoch im Warenlager in Schönefeld.

Man befinde sich in einem Umstrukturierungsprozess, sagte der Unternehmenssprecher. „Wie wir in einem offenen und transparenten Prozess am gestrigen 26. Oktober 2023 den Mitarbeitern des Bringmeister Büros in Berlin mitgeteilt haben, wollten wir jedoch nicht das gesamte Team warten lassen, bis der Prozess abgeschlossen ist.“ Man habe „etwa 70 Rollen identifiziert“, von denen das Unternehmen „heute schon“ wisse, „dass sie nicht mehr benötigt werden.“

120 Mitarbeitende arbeiten nach Tagesspiegel-Informationen noch in der Berliner Bringmeister-Zentrale

Nach Tagesspiegel-Informationen arbeiten insgesamt 120 Mitarbeitende am Berliner Standort. Mehr als die Hälfte der Belegschaft wird entlassen. Diese Zahlen wollte der Unternehmenssprecher nicht bestätigen.

Die Zentrale von Knuspr liegt in München. Von dort solle künftig auch die Berliner Arbeit koordiniert werden, etwa das Warenlager in Schönefeld, erklärte der Sprecher. Über die Berliner Bringmeister-Zentrale hinaus betreffe die Umstrukturierung außerdem das Warenlager in München/Olching. Das genaue Datum der Schließung des Warenlagers in Olching steht nach Angaben des Sprechers noch nicht fest.

Mutterkonzern plant Expansion

Für Bereiche außerhalb der Verwaltung plane das Unternehmen für den Standort Berlin aktuell keinen Stellenabbau: „Durch die Restrukturierung der Unternehmensorganisation blicken wir für das Warenlager in Berlin/Schönefeld äußerst optimistisch in die Zukunft.“

Mit der Übernahme von Bringmeister will Knuspr das Liefergebiet Berlin erschließen, weil die Kundenkontakte der etablierten Marke mitübernommen werden. Bis 2030 will Knuspr in 20 deutschen Städten ausliefern. Knuspr gehört zur tschechischen Unternehmensgruppe Rohlik, die bis dahin weltweit einen Nettoumsatz von zehn Milliarden Euro erreichen möchte.