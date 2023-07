Neuartiger 3D-Drucker aus Berlin Start-up Xolo treibt die Forschung voran

Ein blauer Lichtstrahl dringt durch das kleine Gefäß mit durchsichtigem Harz. Von der Seite strahlt ein rotes Licht hinein. An dem Punkt, an dem beide Lichtstrahlen aufeinandertreffen, wird das Harz hart. Der Xube ist ein neuartiger 3D-Drucker, entwickelt vom Start-up Xolo mit Sitz in Berlin-Adlershof.