Tagesspiegel Plus Exklusiv Neubaukrise in Berlin : Bebauungsplanverfahren dauern in der Hauptstadt neun Jahre

Die mittelständische Bauwirtschaft begrüßt Entwurf für „Schneller-Bauen-Gesetz“, sieht Beschleunigung des Wohnungsbaus aber erst in den 2030er-Jahren. In den Bezirken dauern Verfahren fast ein Jahrzehnt.