Neuer Chef am Flughafen Tegel Dieser Mann baut in Berlin die Stadt der Zukunft

Das hat schon mal gut geklappt: Der jüngste Sohn begleitete Frank Wolters im vergangenen Herbst zu dessen Vorstellungsgesprächen in Berlin und fand die Stadt so toll, dass er hier demnächst Cybersecurity studiert. Und mit dem Ältesten wohnt Wolters inzwischen in einer Männer-WG in Spandau, nicht weit weg von Tegel, wo der Papa die Stadt der Zukunft baut.