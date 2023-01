Neues Ausbildungszentrum wird 2023 fertig Die Talentschmiede der BVG

Die U-Bahn fährt praktisch direkt ins Klassenzimmer. Für 68 Millionen Euro bauen sich die Berliner Verkehrsbetriebe BVG ein neues Ausbildungszentrum für die technischen Berufe im Berliner Bezirk Charlottenburg. In den Neubau integriert wird eine Halle, in die eine komplette U-Bahn passt. So lernen die Fachkräfte von morgen von Beginn an in der Realität. Neben dem Gleis entsteht ein Übungsplatz zur Verlegung von Gleisen der U-Bahn und der Straßenbahn.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden