Parkplatz entsiegeln, gebrauchte Büromöbel nutzen Wie ein Berliner Industriebetrieb nachhaltig wirtschaftet

Eine zweite Auffahrt zum Hinterhof ist eigentlich nicht nötig, also entschied Stanocva-Chefin Katrin Lechler: Hier sollen Wildblumen sprießen, Bienen und Schmetterlinge anlocken, also Klimaresilienz und Artenvielfalt stärken, nebenbei die Laune der Mitarbeiter heben, was wiederum dem Unternehmen zugutekommt. Also ein Win-win-win-win-Projekt.