Neugestaltung des Checkpoint Charlie Kommt die neue Berliner Mauer?

Unten Brandwand, ab einer Höhe von elf Metern Fenster und Balkone: Es könnte ein ganz neuer, hybrider Typus von Mauer werden, der künftig den öffentlichen Raum am Checkpoint Charlie auf der Ostseite säumt. Die Hybridmauer ist das Ergebnis eines seit Anfang Oktober im Schnellverfahren durchgeführten „Städtebaulichen Dialogverfahrens zum Bildungs- und Erinnerungsort Checkpoint Charlie“ und keineswegs unumstritten.

Am Dienstagabend stellten die beteiligten Senatsverwaltungen, Bezirksämter, das Landesdenkmalamt und die Stiftung Berliner Mauer der Öffentlichkeit das Ergebnis vor. All diese Akteure waren zuvor an der Formulierung der Eckpunkte beteiligt gewesen. Auch Bürger und Experten wurden im Verfahren angehört, aber nicht in die Entscheidungsfindung einbezogen.

Gedenk- und Erinnerungsort

Aber zurück zur Mauer: Das Planungsgebiet umfasst Flächen westlich und östlich der Friedrichstraße, auf denen ein „zusammenhängender erinnerungskultureller Stadtraum gestaltet“ werden soll, wie die Leitlinien formulieren. Die Aufenthaltsqualität soll unter anderem durch schattenspendende Elemente und Verkehrsberuhigung gewährleistet werden. Die Bodendenkmäler sollen sichtbar sein.

Auf beiden Seiten der Friedrichstraße gibt es ein Baugrundstück eines privaten Bauherren. Zwei Teilflächen hat das Land Berlin Ende 2022 zurückgekauft. Hier sollen ein Stadtplatz und ein Gedenk- und Erinnerungsort entstehen, den die Stiftung Berliner Mauer hier in Form eines Museums entwickeln wird. Gleichzeitig soll der Ort aber auch als historische Leerstelle in der Stadt erhalten bleiben. Für die denkmalgeschützten Brandwände soll eine „größtmögliche Sichtbarkeit“ sichergestellt werden.

Wettbewerb ab Februar

Besonders in den Fokus rückt nun das östliche Gebiet: Bereits im Februar möchte der Bauherr hier einen Wettbewerb ausloben. Für die Leitlinien wurde nun darum gerungen, wie die Neubaufassade des Gebäudes aussehen soll, das hier entsteht: Der Bauherr wünscht sich Balkone und Fenster, schließlich geht es um Wohnraum.

Das Museum hätte hingegen gern eine geschlossene Mauer, eine Brandmauer also. Denn an diese Fassade soll irgendwann das Ausstellungsgebäude andocken, sofern es denn irgendwann gebaut wird; einen Zeitplan hierfür gibt es noch nicht. Zuvor könnte eine Brandmauer als Projektionsfläche für Ausstellungselemente zwischen genutzt werden. Der Denkmalschutz zu guter Letzt sagt: Eine Brandmauer geht nie und nimmer. Da entstünde schließlich Verwechslungsgefahr mit den tatsächlich historischen Brandmauern.

Das Entscheidungsgremium hat für die nun vorgestellten Leitlinien einen Kompromiss gefunden. Im Gremium sei gerade um diesen Punkt „hart gerungen“ worden, sagt Manfred Kühne, der Leiter der Abteilung Städtebau und Projekte in der Stadtentwicklungsverwaltung. Der Kompromiss besagt: Die unteren elf Meter sind eine Brandmauer, darüber darf der Bauherr Fenster und Balkone planen. Eine hybride Mauer also, Berlin style. Oder, wie Landeskonservator Christoph Rauhut sagt: eine „sehr eigenständige Antwort“, die „eigentlich nur am Checkpoint Charlie entwickelt worden sein“ könne.

Hoffnung auf einsichtige Bauherren

Auf die Brandmauer unten könnten also Ausstellungselemente der Gedenkstätte projiziert werden, während auf den Balkonen darüber Wäsche flattert oder sogar politische Botschaften aus dem Fenster gehängt werden. Das löst im Publikum einigen Diskussionsbedarf aus. Lässt es sich baurechtlich verhindern, dass politische oder kommerzielle Botschaften direkt über dem Gedenkort zur Schau gestellt werden?

Dies juristisch wasserdicht auszuschließen, scheint jedenfalls eher nicht der Plan zu sein. „Wir werben natürlich für die Einsicht auf der Bauherrenseite zu berücksichtigen, dass dies ein einzigartiger Ort ist. Und dass das Gebäude auch die Chance hat, sich ganz auf diese spezielle Situation auch auszurichten“, so Manfred Kühne.

Der Sockelbereich der Neubaufassade auf dem östlich der Friedrichstraße gelegenen privaten Grundstück ist (...) bis zu einer Höhe von mindestens 11 m geschlossen auszubilden. Leitlinien für den Bildungs- und Erinnerungsort Checkpoint Charlie

Theresa Keilhacker, Präsidenten der Architektenkammer, war beratend in das Dialogverfahren einbezogen, an der Beschlussfassung am Ende aber nicht mehr beteiligt. Sie ist überrascht von der beschlossenen Hybrid-Lösung, die Beiratsdiskussion sei schließlich in eine ganz andere Richtung gegangen: „Wenn ich mir das als Architektin vorstelle, wie ein Hybrid auf dieser Seite aussieht, dann habe ich große Bauchschmerzen.“ Axel Klausmeier, Direktor der Stiftung Berliner Mauer, betont daraufhin, man habe eben „Vertrauen in die Kreativität der Architekten“, die Vorgabe der hybriden Mauer gut zu lösen.

Falsche Aussage über Abstimmung mit Architektenkammer

Ob das Vertrauen in die Kreativität der Architekten gerechtfertigt ist, dürfte sich bald zeigen, sollte der Bauherr des fraglichen Grundstücks den Wettbewerb für das Areal tatsächlich im Februar starten. Ein einphasiger, nicht offener Wettbewerb soll es werden, kündigt Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt an, mit sieben Büros. Das Verfahren sei mit der Architektenkammer abgestimmt, sagt Kahlfeldt, und werde „in Anlehnung an die RPW 2013“ stattfinden.

Von der Architektenkammer erfuhr der Tagesspiegel auf Anfrage jedoch das Gegenteil: „Bis jetzt ist es noch zu keinerlei Abstimmung mit der Architektenkammer Berlin zu einem zukünftigen Verfahren in Anlehnung an die Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW 2013) über die zukünftige Bebauung auf dem Gebiet des ehemaligen Grenzübergangs Checkpoint Charlie in Berlin-Mitte gekommen.“

Die RPW-Richtlinien sollen durch klare Verfahrensabläufe während eines Wettbewerbs Kriterien wie Transparenz, und Fairness den teilnehmenden Teams gegenüber garantieren. RPW-Verfahren müssen grundsätzlich bei der Architektenkammer registriert werden. Wie genau die „Anlehnung an die RPW 2013“ im kommenden Verfahren aussieht, wurde im Rahmen der Veranstaltung nicht deutlich.

Zur Startseite