„No German, please“ In Berlin-Mitte kann man oft nicht auf Deutsch bestellen

In Berlin spricht man Englisch – das möchte man zumindest meinen, wenn man in Berliner Cafés und Co. unterwegs ist. Bestellt man hier „einen Milchkaffee bitte“, erntet man vielerorts nur verwirrte Blicke und ein „No German, please“. Welche Auswirkungen hat es für Cafés und andere Dienstleistungsbetriebe hat, dass hier fast nur noch wie selbstverständlich Englisch gesprochen wird? Eine Politikerin, ein Berliner Verbund, eine Sprachwissenschaftlerin und vier Berliner über die Sprachen der Stadt.