Ohne Deutsch keine Torte Konditorin aus der Ukraine darf sich in Berlin nicht selbständig machen

Snizhana Ozeryanaya möchte sich selbständig machen mit einer Konditorei in Berlin. Doch schon seit über einem Jahr steckt das Projekt der 31-jährigen Ukrainerin in den Mühlen der Bürokratie fest. Weil sie kein Deutsch spricht, darf sie keine Torten backen. Vor dem russischen Angriff betrieb die Unternehmerin eine eigene Konditorei in der ostukrainischen Stadt Charkiw mit 40 Angestellten, zusätzlich wollte sie eine Konditorei in der Hauptstadt Kiew eröffnen. Doch dann musste sie nach Berlin fliehen.